Trump riaccende le tensioni sui dazi, diversificare dalle azioni Usa

IMPATTO NEGATIVO SULLE ENTRATE USA

Michaël Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay di Edmond de Rothschild AM, osserva che la mossa ha ripristinato parte della barriera tariffaria, ma senza tornare al picco precedente, e che i nuovi dazi e le nuove misure temporanee scadranno dopo 150 giorni, riportando l'aliquota effettiva al 9,1%, a dimostrazione di quanto la traiettoria commerciale USA dipenda ora da decisioni legali e politiche. Inoltre, secondo The Budget Lab - State of Tariffs, le entrate fiscali tra il 2026 e il 2035 erano stimate a 2.400 miliardi di dollari, ma con la nuova sentenza è probabile che vengano riviste al ribasso.