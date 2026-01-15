Trump ferma l’attacco all’Iran ma solo per ora. E i mercati restano in attesa

Le Borse europee iniziano la giornata in positivo, con gli investitori che vedono allontanarsi la prospettiva di un immediato intervento militare americano in Iran, dopo le parole del presidente americano Donald Trump: “Le uccisioni si sono fermate, vediamo”. Ieri sembrava pronto un intervento Usa, con lo spazio aereo di Teheran chiuso per 5 ore. Le compagnie aeree hanno ripreso oggi a volare. Per la Cbs Trump vuole che l’attacco sia un “colpo decisivo” al regime.