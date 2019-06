Trump "corteggia" i britannici: accordo commerciale "fenomenale" con gli Usa dopo la Brexit

Più cauta Theresa May che a Trump ha detto: resto dell'idea che "una Brexit con un buon accordo" sia la scelta "migliore nell'interesse" nazionale britannico. La May lo ha detto nella conferenza stampa con Donald Trump rispondendo a un giornalista che le chiedeva se un no deal non fosse a questo punto inevitabile e le ricordava i suggerimenti e le critiche del presidente su questo punto. "Io avrei fatto causa" all'Ue, ha ribadito da parte sua Trump fra il serio e il faceto evitando tuttavia nuove polemiche e aggiungendo: "Forse lei è un negoziatore migliore di me".



Trump: la Brexit sarà un bene per il Regno Unito - La Brexit "sarà un bene per il Paese", ha aggiunto Trump sottolineande come il Regno Unito "vuole avere la sua identità e i suoi confini, vuole gestire i propri affari"; la Brexit "deve verificarsi e si verificherà". Secondo il presidente, May "ha fatto un buon lavoro e qualcosa succederà in un futuro non troppo lontano".