Tribunale di New York respinge class action contro Palella e micromobility.com

Nella nota si spiega che i ricorrenti non hanno presentato appello entro i termini previsti dalla legge: “La decisione è pertanto divenuta definitiva, ponendo fine, dopo oltre sei anni di contenzioso, al tentativo di perseguire la causa come azione collettiva”, si legge ancora. “La pronuncia rappresenta un passaggio fondamentale dell'intera vicenda e costituisce un'importante vittoria giudiziaria per micromobility.com e per Salvatore Palella, nei confronti dei quali negli ultimi anni sono state presentate all'opinione pubblica, come fatti già accertati, gravi accuse mai dimostrate su elementi che erano ancora oggetto di accertamento giudiziario”, conclude la nota.