Tria: "Le incertezze in economia non riguardano solo l'Italia"

"Le attuali incertezze dell'economia non riguardano solo l'Italia, ma siamo di fronte a una situazione generale": lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha ribadito come "il taglio della crescita dell'Italia è identico a quello della Germania". I Paesi che più contano sulle esportazioni come Italia e Germania, ha spiegato Tria, sono esposti agli shock esterni in un momento di rallentamento globale, e questo crea debolezze.