Tria alla Ue: "Iva non aumenta, abbiamo misure alternative" | Di Maio attacca: lettera non concordata con l'M5s

"Le stime presentate nel programma di Stabilità per l'Italia differiscono da quelle della Commissione. L'Italia stima che l'output gap nel 2019 sarà pari a -1,6 per cento e il tasso di crescita dell'economia sarà inferiore al potenziale. L'economia si trova dunque in una situazione di 'congiuntura sfavorevole' secondo la griglia del braccio preventivo del patto di Stabilita' e Crescita (Psc)".



"Di conseguenza, l'aggiustamento di bilancio richiesto sarebbe di 0,25 punti percentuali (0,07 punti percentuali al netto del margine di flessibilità). Poiché la stima ufficiale dell'Italia indica un peggioramento del saldo strutturale di soli 0,1 punti percentuali nel 2018, l'Italia non registrerebbe uno scostamento significativo", continua la lettera.



"Come sostenuto nel Rapporto sul debito, il disavanzo per l'anno in corso potrebbe essere minore di quanto prospettato nelle ultime previsioni ufficiali. L'andamento dell'economia e il gettito fiscale hanno finora superato le previsioni del Programma di Stabilità", prosegue la lettera che il ministro dell'Economia ha inviato a Bruxelles. "Se il contesto di crescita internazionale non si deteriorasse ulteriormente, l'Italia dovrebbe essere in grado di mantenere questa tendenza positiva fino alla fine dell'anno".



Inoltre, prosegue Tria, "le nuove entrate non tributarie sembrano destinate a superare le previsioni e l'utilizzo delle nuove politiche del welfare (Reddito di cittadinanza e quota 100) è, finora, inferiore alle stime sottostanti alla legge di bilancio per il 2019. Di conseguenza, le ultime proiezioni del governo Italiano indicano che il disavanzo dovrebbe attestarsi al di sotto delle previsioni della Commissione e che la variazione del saldo strutturale dovrebbe essere conforme al PSC anche sulla base della stima dell'output gap della Commissione".



"Confido che questi chiarimenti siano utili alla Commissione al fine di valutare il rispetto delle regole fiscali da parte dell'Italia di formulare le nuove Raccomandazioni specifiche al Paese. Lo staff del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed io rimaniamo a vostra disposizione per discutere ulteriormente il contenuto della presente lettera", conclude Tria.



Gelo M5s: "Lettera all'Ue concordata solo con la Lega" - La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non e' stata condivisa con noi". Lo dice Luigi Di Maio, aggiungendo: "Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né il reddito né quota 100".