Tokyo, la Borsa chiude in leggero rialzo: indice Nikkei +0,22%

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,22% attestandosi a quota 21.756,55 punti, 46,98 punti in più rispetto alla chiusura di mercoledì. In giornata c'è attesa sui mercati per le decisioni che prenderà la Banca centrale europea.