Tim sale a Piazza Affari dopo accordo con Fastweb + Vodafone

L’intento è quello di accelerare lo sviluppo del 5G in Italia, con una cooperazione per lo sviluppo delle reti di accesso. Verrebbe così estesa la copertura anche ad aree poco servite in Italia
L’obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo del 5G in Italia. Tim definisce un accordo preliminare con Fastweb + Vodafone per avviare una cooperazione per lo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di Radio Access Network (Ran) sharing. Il titolo di Tim sale dell’1,5% a Piazza Affari.
ACCELERARE IL 5G
L’accordo prevede la finalizzazione di un contratto definitivo, previsto entro il secondo trimestre 2026 e mira ad accelerare l’espansione del 5G in Italia. In particolare, l’accordo prevede che ciascun operatore possa utilizzare, nelle aree interessate, l’infrastruttura di accesso radio-mobile dell’altro, evitando duplicazioni infrastrutturali.
MIGLIORARE L’INCLUSIONE DIGITALE
Queste integrazioni consentiranno di estendere la copertura delle reti 5G al alte prestazioni ad aree a bassa densità poco servite, migliorando l’inclusione digitale e la qualità del servizio per famiglie e imprese. Questo modello consente, inoltre, ad entrambe le aziende di mantenere una piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica, un ridotto impatto ambientale e, riducendo i costi di implementazione, libera risorse per nuovi investimenti nella tecnologia mobile di nuova generazione.
RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ
“Contribuendo a una diffusione più efficace delle reti 5G, questa iniziativa sostiene la trasformazione digitale dell’Italia rafforzandone la competitività in linea con gli obiettivi del Decennio digitale europeo, apportando benefici diretti ai consumatori, alle imprese e alle comunità di tutto il Paese”, fanno sapere le due società.
I TERMINI DELL’ACCORDO
Nell’accordo è interessata la copertura 5G nei comuni con meno di 35mila abitanti. Ciascun operatore sarà responsabile dello sviluppo della rete in 10 regioni, realizzando circa 15.500 siti entro la fine del 2026.