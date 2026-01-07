Tim sale a Piazza Affari dopo accordo con Fastweb + Vodafone

MIGLIORARE L’INCLUSIONE DIGITALE

Queste integrazioni consentiranno di estendere la copertura delle reti 5G al alte prestazioni ad aree a bassa densità poco servite, migliorando l’inclusione digitale e la qualità del servizio per famiglie e imprese. Questo modello consente, inoltre, ad entrambe le aziende di mantenere una piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica, un ridotto impatto ambientale e, riducendo i costi di implementazione, libera risorse per nuovi investimenti nella tecnologia mobile di nuova generazione.