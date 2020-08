TikTok, Ft: "Oracle in corsa per acquisto attività negli Usa"

Oracle entra nella corsa per acquistare le attività americane di TikTok. Lo riporta il Financial Time citando alcune fonti, secondo le quali la multinazionale dell'informatica avrebbe avuto trattative preliminari con ByteDance, la società cinese a cui fa capo la popolare App. Oracle starebbe seriamente considerando l'acquisto delle attività di TikTok negli Stati Uniti, in Canada, in Nuova Zelanda e in Australia.