Tesla smentisce il Wsj: non cerchiamo sostituti di Elon Musk

Per Tesla sono "assolutamente false" le notizie secondo cui sta cercando un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per avviare la ricerca di un nuovo a.d. Lo riporta la Bbc. La presidente di Tesla Robyn Denholm ha scritto su X che l'articolo è "assolutamente falso" e che il board è "altamente fiducioso" nella capacità di Musk di "continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che lo attende". Anche Musk ha affermato su X che l'articolo è "deliberatamente falso" e rappresenta "un discredito per il giornalismo".