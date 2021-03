Tesla in calo: Elon Musk ha perso 27 miliardi di dollari in una settimana

Nell'ultimo mese i titoli tecnologici hanno pagato il prezzo più alto, in termini di quotazioni, a Wall Street. Il Nasdaq ha perso il 6,7% e ha praticamente azzerato i guadagni da inizio anno (+0,25%). Tesla, entrato da dicembre nell'indice S&P 500, rimane uno dei titoli tecnologici per eccellenza di Wall Street. Premessa: nel 2020 Tesla ha guadagnato il 743%. Cronaca: nell'ultimo mese ha perso il 30,7%, passando da 863 a 597 dollari. Il fondatore di Tesla, Elon Musk, possiede circa il 18% delle azioni della società ed è stato lui, ovviamente, a subire le conseguenze più grandi del calo del titolo.

27 MILIARDI DI DOLLARI IN MENO PER MUSK

In una sola settimana Elon Musk ha perso 27 miliardi di dollari (parliamo sempre di valore dei titoli azionari, non di denaro che Musk aveva sul conto corrente) a causa del calo dell'11,5% delle azioni Tesla. Il dato arriva dal Bloomberg Billionaires Index ed equivale, per rendere un'idea, al patrimonio totale di James Dyson, 52esimo uomo più ricco al mondo e fondatore dell'azienda che porta il suo nome. Sempre secondo lo stesso indice, ora Musk è ben 157 miliardi di dollari in ritardo rispetto a Jeff Bezos, che guida la classifica, e mantiene Bill Gates a 22 miliardi di distanza.

TESLA SETTIMA PER CAPITALIZZAZIONE

In questo scorcio di 2021 Tesla è passata dal quinto posto tra le aziende a maggiore capitalizzazione al settimo, superata da Facebook e Berkshire Hathaway. Ma nonostante il calo di Tesla, fa notare CNN Business, anche il 2021 potrebbe rivelarsi molto proficuo per Elon Musk, che dovrebbe ricevere altri bonus miliardarie per l'acquisto di altre azioni Tesla, in base ai risultati raggiunti. Finora Musk non ha mai ceduto azioni di Tesla e dalla società da lui fondata non riceve uno stipendio, ma il suo compenso viene pagato in bonus per l'acquisto di pacchetti azionari da pagare al raggiungimento di determinati obiettivi.

