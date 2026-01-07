Tensioni per la Groenlandia, le Borse non si spaventano

Listini europei quasi tutti in cauto rialzo nonostante la conferma delle mire americane sulla Groenlandia, anche se il segretario di Stato Rubio parla della volontà di "comprare" il territorio danese. A Piazza Affari brilla Italgas (+9%), bene anche Tim in avvio
Partenza sopra la parità per i listini europei, che almeno in avvio non risentono delle tensioni tra Usa e Danimarca sulla Groenlandia. L'indice Ftse Mib apre in area positiva, mentre il Dax guadagna mezzo punto percentuale. Sotto la parità il Cac 40 di Parigi. A Piazza Affar in evidenza Italgas, che apre in rialzo del 9%. Bene anche Tim (+1,3%) dopo l'accordo con Fastweb-Vodafone sul 5G. Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo (-1%) a causa delle tensioni con la Cina per le terre rare.
TRUMP: 50 MILIONI DI BARILI DI PETROLIO DAL VENEZUELA
La geopolitica rimane al centro dell’attenzione degli investitori. Mentre in Venezuela il governo in carica ha aperto la caccia alle spie che hanno appoggiato il blitz americano concluso con l’arresto del presidente Maduro, Donald Trump annuncia i primi effetti “pratici” dell’attacco. Il presidente americano ha detto che il Venezuela “consegnerà” fino a 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità agli Stati Uniti. “Questo petrolio sarà venduto a prezzi di mercato e il denaro sarà controllato da me, il presidente degli Stati Uniti, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti”, ha scritto Trump su Truth.
USA PRONTI A COMPRARE LA GROENLANDIA
Resta aperta la questione Groenlandia, ma secondo quanto riportato dalla stampa americana, Trump starebbe lavorando a un piano per acquistare il territorio dalla Danimarca. Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che l'opzione preferita da Trump è quella di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, escludendo un'invasione imminente. Karoline Leavitt, portavoce di Trump, aveva parlato di “diverse opzioni” per acquisire il controllo della Groenlandia, tra cui “l’uso dell’esercito”. Il presidente degli Stati Uniti, secondo la Leavitt, “ha chiarito che l'acquisizione della Groenlandia è una priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ed è fondamentale per tenere sotto controllo i nostri avversari nella regione artica”.
INFLAZIONE EUROPA E ITALIA
Sul fronte dei dati macroeconomici, oggi da seguire la pubblicazione dei dati sull’inflazione dell’Eurozona e in Italia. In Europa il dato è atteso al 2%, in linea con gli obiettivi della Bce, che quindi non dovrebbe apportare modifiche ai tassi nelle prossime riunioni. In Italia l’attesa per l’inflazione di dicembre è dell’1,1%. Negli Usa è previsto oggi l’arrivo dei dati del rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato di dicembre (attesi +48.000 posti di lavoro) e sulle offerte di lavoro di novembre. Un altro tema caldo sui mercati è quello dell’intelligenza artificiale, con gli annunci che arrivano dal Ces di Las Vegas dopo l’intervento del ceo di Nvidia.
PETROLIO IN CALO
Il petrolio resta al centro delle attenzioni dei mercati per via delle tensioni in Venezuela e sfiora i minimi del 2025, con il Brent a 60 dollari al barile (-0,7%) e il Wti a 56,32 dollari (-1%). Ripiega a 4.440 dollari l'oncia l'oro (-1%) dopo la corsa della vigilia, mentre sul valutario l'euro/dollaro resta poco sotto quota 1,17.