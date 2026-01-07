Tensioni per la Groenlandia, le Borse non si spaventano

TRUMP: 50 MILIONI DI BARILI DI PETROLIO DAL VENEZUELA

La geopolitica rimane al centro dell’attenzione degli investitori. Mentre in Venezuela il governo in carica ha aperto la caccia alle spie che hanno appoggiato il blitz americano concluso con l’arresto del presidente Maduro, Donald Trump annuncia i primi effetti “pratici” dell’attacco. Il presidente americano ha detto che il Venezuela “consegnerà” fino a 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità agli Stati Uniti. “Questo petrolio sarà venduto a prezzi di mercato e il denaro sarà controllato da me, il presidente degli Stati Uniti, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti”, ha scritto Trump su Truth.