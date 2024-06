Tassi di interesse, dopo il primo altri tagli in arrivo dalla Bce?

VIEW POSITIVA SUI TASSI TEDESCHI

“In questo scenario continuiamo ad avere una visione positiva per i tassi tedeschi oltre il 2,5% e manteniamo la nostra esposizione long duration. Per il prossimo mese i tassi core potrebbero muoversi nel range osservato negli ultimi mesi; quindi, siamo propensi ad avere una posizione più neutrale se i tassi scenderanno sotto il 2,4%. Ma non ci aspettiamo, per la seconda metà dell'anno, un rally sostenuto dei tassi, se lo scenario dell'inflazione si svilupperà come descritto”, prosegue Valle. Inoltre, l’esperto di Generali Asset Management si dice positivo sulle scadenze medio-brevi della curva dei rendimenti in euro, “poiché l'inversione della curva dei rendimenti è piuttosto significativa e non vediamo le condizioni per un'ulteriore inversione nel prossimo futuro”. View positiva anche sui Paesi periferici, in quanto i carry trade e la ricerca di rendimenti continueranno ad essere un driver per le preferenze degli investitori considerando che in futuro i tassi dell'euro potrebbero essere più bassi.