Tasse, Landini (Cgil): "Mi sono rotto di pagare per chi non paga"

"Il Paese sta in piedi con le tasse che pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati".

Lo ha detto Maurizio Landini nel corso dell'incontro con i leader dell'opposizione al Congresso nazionale della Cgil a Rimini. E, tra gli applausi e la standing ovation della platea, il segretario generale ha aggiunto: "Io mi sono rotto le scatole, non ci sto più a pagare le tasse anche per quelli che non le pagano, quando le potrebbero pagare più di me". Il Fisco è "il nuovo patto di cittadinanza".