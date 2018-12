Tariffe: nel 2019 prezzi luce stabili, aumento del 2,3% per il gas

Nel 2019 i prezzi dell'elettricità resteranno stabili (-0,08%) per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto, dal 1° gennaio, un aumento del 2,3%. Lo dice l'Arera, l'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Dopo il blocco degli oneri elettrici applicato nel secondo semestre 2018, "la loro piena riattivazione consente per il 2019 di riportarli in equilibrio, senza alcun aumento per il prossimo trimestre".