Tajani: per pagare meno il gas serve strategia comune

Antonio Tajani ribadisce che l'Italia chiede una "strategia comune" sul fronte dell'energia, "affinché non ci sia un costo troppo alto del gas che noi acquisteremo da altri Paesi, compresi gli Stati Uniti.

Per noi è una questione importante, visto che come governo decideremo cosa fare per aiutare famiglie e imprese". Lo ha detto il ministro degli Esteri, riferendo del bilaterale con il collega americano Antony Blinken e delle discussioni avute con gli altri partner in ambito G7.