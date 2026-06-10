Swisscanto vede segni di tensione nel mercato azionario

MA NESSUNA BOLLA STILE DOT.COM

Swisscanto continua guardare con favore al settore tecnologico e non ritiene che il mercato stia vivendo una nuova bolla stile dot-com, ma dopo il recente forte rialzo ha deciso di realizzare parte dei profitti, ritenendo in particolare i semiconduttori in ipercomprato, dopo la corsa sostenuta dalle attese legate all’IA, mentre vede probabile una rotazione verso altri settori. Pur mantenendo una visione costruttiva sulle prospettive di lungo termine del tecnologico, nel breve si preferisce un approccio più equilibrato e selettivo.