Swisscanto: “Iran, il nervosismo si estende all’obbligazionario”

I RISCHI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Qualora la guerra in Iran dovesse protrarsi, per Swisscanto ci si potrebbe aspettare un sensibile indebolimento dell’economia. “In un contesto del genere, aumenti dei tassi d’interesse in risposta a strozzature dell’offerta avrebbero poco senso. Nonostantequesto, le aspettative sull’andamento dei tassi d’interesse che sono state ora scontate stanno esacerbando le preoccupazioni relative al mercato del credito privato, e anche il recente aumento dei premi di credito sta avendo un impatto notevole sulle condizioni finanziarie” analizza Rüegg. Inoltre i mercati azionari continuano a correggersi. Venerdì scorso, infatti, diversi indici hanno sfondato importanti livelli di supporto (media mobile a 200 giorni) e, con l’apertura dei mercati asiatici di lunedì, il mercato azionario globale si sta ora avvicinando a una correzione di circa il 10%.