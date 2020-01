Svizzera, il tragitto casa-lavoro sarà pagato

In Svizzera il tragitto-casa lavoro dal primo gennaio verrà pagato. Non a tutti, ma ai dipendenti pubblici federali, sì. A loro saranno riconosciute in busta paga anche le ore spese in bus, in metropolitana o in treno per raggiungere l'ufficio. Il cambiamento di regole è stato autorizzato da Berna dopo sollecitazioni da parte di quattro sindacati.