Supermercati regalano buoni benzina. Ecco come ottenerli

Esselunga, uno dei maggiori player italiani nel campo della GDO, (ri)lancia l'iniziativa marketing che prevede il regalo di buoni sconto carburante a chi acquista specifici prodotti dal 23 giugno fino al 3 agosto in alcuni dei propri punti vendita. Questa iniziativa è indubbiamente dal grande impatto mediatico (e perché no anche sociale): il prezzo dei carburanti ha generalmente superato i 2 euro al litro ed è per questo facile intuire quanto questa iniziativa possa ottenere un grande successo da parte dei consumatori.

COME SI OTTENGONO GLI SCONTI CARBURANTE

La procedura per ottenere gli sconti carburante prevede che ad ogni specifico prodotto legato alla promozione venga associato unalla pompa. Ad esempio acquistando una determinata marca di filetti di tonno si ha diritto ad 1 euro di sconto benzina, tuttavia per alcuni prodotti lo sconto può risultare più sostanzioso: si va dagliper l'acquisto di una confezione di prodotto per lucidare l'argenteria, aiper uno spray antizanzare. Le belle notizie per i consumatori non finiscono qui: nel caso si acquistino due prodotti identici, il valore dello sconto non raddoppia ma

COME RICEVERE IL VOUCHER

Il voucher viene stampato in fondo allo scontrino e contiene un codice pin da inserire alla colonnina del self o da consegnare solo ai benzinai a marchio. Inoltre per accumulare il bonus bisognerà anche essere titolari di carta fedeltà, la carta punti rilasciata da Esselunga. Al momento del rifornimento si consegna il pin direttamente al benzinaio oppure dalla colonnina del self prima di avviare il rifornimento, quindi è necessario cliccare su “Utilizza codice” e digitare il codice pin a 13 cifre per sbloccare il bonus ed ottenere il rifornimento. Si specifica che il buono è spendibile nella misura di 5 euro ogni 25 euro di rifornimento e non è valido per GPL e metano.

GLI STORE ESSELUNGA CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA

Diversi sono gliche aderiscono all'iniziativa legata ai buoni carburante e sono nello specifico quelli presenti nelle seguenti province: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Varese, Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Genova, Verona, Vicenza, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.