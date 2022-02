Super Gucci fa volare i conti della controllante francese

Fatturato a 9,7 miliardi, +30,8% su base annua, trend in costante crescita, margine del 38,2% (quasi in raddoppio rispetto al 2020): sono i dati da sogno che mostra Gucci. Jean-Marc Duplaix, cfo di Kering, ha spiegato che il brand italiano - che ha aumentato i prezzi due volte nel 2020 e di nuovo nel 2021 – aumenterà ulteriormente i prezzi in “modo mirato” quest'anno per far fronte all'aumento delle materie prime e per mantenere l'esclusività. Il brand italiano è di proprietà Kering dal 1999 e i dati odierni dimostrano che il talento italiano, quando è amministrato da aziende straniere “tradizionalmente” più organizzate, può davvero stupire il mondo anche a livello economico.

DATI STRAORDINARI PER LA CONTROLLANTE KERING

Il gruppo francese Kering mette a segno dei risultati eccellenti con un +7% nella borsa di Parigi. I dati mostrati dal gruppo transalpino sono quelli che stupiscono: un utile netto di competenza di 3,17 miliardi di euro, crescita del 47% sul 2020 (e del 37% sul 2019), con un fatturato che si attesta sui 17,6 miliardi (+34%) superando ampiamente le attese degli analisti. Importante anche la crescita del dividendo che viene proposto dal consiglio di amministrazione a 12 euro per azione, contro gli 8 euro dello scorso anno.

DATI IN FORTE CRESCITA ANCHE PER LE ALTRE CONTROLLATE

Yves Saint Laurent ha registrato un fatturato record di 2,5 miliardi (+44,5% sul 2020). Bottega Veneta ha visto i ricavi aumentare del 24,2% su base annua con un fatturato di 1,5 miliardi di euro. Bene anche le vendite online che hanno continuato a crescere fino a toccare un +55% rispetto l'anno precedente con penetrazione del canale raddoppiata in due anni, raggiungendo il 15% delle vendite totali della rete retail.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE PINAULT

“Tutte le nostre Maisons sono forti più che mai e abbiamo fiducia che la dinamica dello scorso anno continuerà nel 2022 e negli anni a seguire”, commenta Francois-Henry Pinault, ceo del gruppo Kering. “L'utile operativo ricorrente dell'esercizio è salito a 5 miliardi dai 3,1 miliardi del 2020 e dai 4,8 miliardi del 2019”.

Contenuto a cura di Financialounge.com