Su Tinder bollino e vantaggi esclusivi per chi ha fatto il vaccino

Aver fatto il vaccino è un'arma in più da sfruttare sulle app di dating? A quanto pare sì, e per questo motivo Tinder, Bumble e altre famose piattaforme daranno la possibilità agli iscritti di mostrare immediatamente il proprio "status vaccinale" e offriranno vantaggi agli utenti che hanno ricevuto il vaccino. Un'iniziativa, quest'ultima, nata con il chiaro intento di aumentare la diffusione dei vaccini tra i giovani, che tendenzialmente utilizzano di più le app di dating.

PREMI PER GLI UTENTI



Inoltre, ogni piattaforma ha pensato a speciali vantaggi e regali per chi dimostra di aver ricevuto la vaccinazione. Per esempio, gli utenti Tinder riceveranno un Super Like gratis, quelli di Hinge una rosa da regalare ai potenziali incontri mentre Bumble offrirà sconti per i vaccinati che passeranno al profilo premium. Nel Regno Unito circa 10 milioni di persone utilizzano app di dating e, secondo i dati della UK Online Dating Association, da questi servizi nascono un terzo delle nuove relazioni.