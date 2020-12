Su Amazon sono già disponibili le borse termiche porta-vaccino

I vaccini anti- Covid non sono ancora arrivati, almeno in Europa, ma su Amazon ci sono già le borse per trasportarli. Gio'Style, storica azienda produttrice di componenti plastici per trasporto alimentare e sanitario con sede in provincia di Bergamo, ha sviluppato infatti una speciale borsa termica in grado di conservare le dosi del siero a una temperatura compresa tra i -80 e i -70 gradi, in modo da rispettare le regole per lo spostamento dei vaccini definite dalle case farmaceutiche.

L'ESPERIENZA DI GIO'STYLE

Uno dei problemi della distribuzione del vaccino sarà appunto quello del trasporto a bassissime temperature in tutto il mondo. Gio'Style, azienda con sede in uno dei centri più colpiti dal coronavirus durante la prima ondata, ha deciso quindi di mettere a disposizione la propria esperienza nella produzione delle borse termiche. I contenitori PortaVaccino realizzati dalla società italiana, prima di essere messi sul mercato, hanno dovuto superato numerosi test di laboratorio per essere conformi agli standard imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

CARATTERISTICHE

La borsa PortaVaccino non ha bisogno di elettricità e garantisce il mantenimento della temperatura interna tra i -80 e i -70 gradi per 26 ore, con un clima esterno di 32 gradi. Una volta superato questo limite è possibile conservare i prodotti per altre 42 ore a condizioni termiche comprese tra i -70 e i 5 gradi. “Si tratta di un prodotto che può essere trasportato con qualsiasi mezzo: dalla macchina alla bicicletta, anche i rider in un futuro potrebbero trasportarlo di casa in casa”, ha spiegato a Repubblica il responsabile dell'ufficio tecnico di Gio'Style Christian Abbadini.

COSTI

“Ricordiamo – ha aggiunto Abbadini - che la borsa è acquistabile da chiunque, dall'ente governativo al medico di base che deve portarlo ai propri assistiti". Il contenitore PortaVaccino di Gio'Style è già acquistabile su Amazon a un prezzo poco inferiore ai 90 euro.

Contenuto a cura di Financialounge.com