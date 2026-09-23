Stellantis, sindacati: "Altri due giorni di stop a Mirafiori"

Nuove fermate produttive alle Carrozzerie di Mirafiori. Stellantis ha comunicato ai sindacati lo stop della produzione della Fiat 500 per giovedì 24 e venerdì 25 settembre, legato alla mancanza di motori. Le due giornate saranno gestite con la formula "senza lavoro con recupero produttivo". Lo rendono noto Fim-Cisl e Uilm, precisando che la fermata riguarderà i lavoratori del reparto 500. Gli addetti delle ex Mascherine saranno invece coperti dal contratto di solidarietà, mentre gli altri settori aziendali continueranno a lavorare. Le nuove fermate arrivano dopo una serie di stop produttivi registrati nelle ultime settimane e all'indomani dell'annuncio di due settimane di cassa integrazione ordinaria dal 19 al 30 ottobre alle Carrozzerie di Mirafiori. "Sempre più urgente un incontro di chiarimento con i vertici aziendali", affermano Rocco Cutrì e Igor Albera della Fim-Cisl Torino e Canavese. "Di questo passo non si arriva al 2030. Servono spiegazioni e informazioni".