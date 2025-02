Stellantis semplifica organizzazione, nuovo a.d. entro la prima metà 2025

Stellantis semplifica la sua organizzazione, dando più forza alle Regioni che avranno maggiori capacità decisionali ed esecutive a livello locale. I cambiamenti rappresentano la nuova fase della riorganizzazione iniziata il 2 dicembre sotto la guida di John Elkann del Comitato esecutivo ad interim. Cambiano anche alcuni ruoli e si rafforzano alcune funzioni. Oltre al suo attuale ruolo di responsabile delle Regioni d'America, Antonio Filosa assume la leadership globale dell'ente Quality. Alla guida del brand Jeep va Bob Broderdorf, mentre Alain Favey entra in Stellantis e viene nominato responsabile del brand Peugeot. Come annunciato a dicembre 2024, il processo di nomina del nuovo amministratore è in corso, gestito da un Comitato speciale, e si concluderà entro la prima metà del 2025.