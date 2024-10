Stellantis prolunga fino a novembre lo stop di Mirafiori

Stellantis sospenderà la produzione della 500 elettrica alle Carrozzerie di Mirafiori fino al 1° novembre. Il prolungamento dello stop produttivo è stato comunicato ai sindacati. L'azienda ha spiegato che "persiste la mancanza di ordini legata all'andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà. Nonostante la 500e nei primi 8 mesi dell'anno rappresenti il 40% delle vendite nel segmento Ev delle city car (Segmento A) in Europa".