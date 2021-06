Stellantis, Peugeot sotto inchiesta a Parigi per emissioni

Peugeot, azienda automobilistica controllata da Stellantis, è stata messa "en examen" dal Tribunale Giudiziario di Parigi per accuse di frode ai consumatori in merito alla vendita in Francia di veicoli diesel Euro 5 tra il 2009 e il 2015. Lo ha comunicato la stessa Stellantis. Automobiles Peugeot dovrà pagare una cauzione di 10 milioni di euro e fornire una garanzia bancaria di 30 milioni per il potenziale risarcimento danni.