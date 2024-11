Stellantis: non chiuderemo stabilimenti in Italia, no licenziamenti

"Stellantis non intende chiudere nessun stabilimento in Italia, così come non ha nessuna intenzione di fare licenziamenti collettivi". Lo ha ribadito Giuseppe Manca, responsabile Risorse Umane di Stellantis Italia, illustrando il piano industriale per l'Italia, al tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso. In particolare su Melfi Manca ha ricordato che arriveranno cinque modelli, precisando i tempi dei lanci: nel 2025 uscirà nel primo trimestre la prima Ds e, nel terzo, la nuova Jeep Compass elettrica. Nel 2026 arriverà nel primo trimestre la seconda vettura Ds, nel secondo la Jeep Compass Ibrida e nel terzo la nuova Lancia Gamma.