Stellantis, completata fusione Fca-Psa: debutto in Borsa per la nuova società

E' stata completata la fusione tra Fca e Psa, che porta alla nascita di Stellantis. Il consiglio di amministrazione è composto da due amministratori esecutivi - John Elkann presidente e Carlos Tavares chief executive officer - e da nove amministratori non esecutivi. Il nuovo colosso auto da oggi, 18 gennaio, farà il suo debutto in Borsa, a Milano e a Parigi, mentre da martedì, 19 gennaio, sbarcherà a New York.