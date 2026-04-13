Stefano Cantino nominato co-ceo di Dolce&Gabbana al fianco di Alfonso Dolce
"Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana", commenta Alfonso Dolce.
Dolce&Gabbana annuncia la nomina di Stefano Cantino a Co-CEO, al fianco di Alfonso Dolce, Presidente e Amministratore Delegato. Lo comunica il gruppo in una nota. Laureato in Scienze Politiche all'Università di Torino, Stefano Cantino entra a far parte di Dolce&Gabbana dopo aver maturato una solida esperienza professionale in aziende quali Prada, Louis Vuitton e Gucci, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità globale in vari ambiti tra cui quello commerciale, nella direzione comunicazione, marketing e corporate, fino a raggiungere incarichi di vertice, tra cui quello di Chief Executive Officer.
L'arrivo di Stefano Cantino fa seguito al percorso di crescita di Dolce&Gabbana orientato all'evoluzione del modello organizzativo da Brand Fashion ad Azienda di Lifestyle. "Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana", commenta Alfonso Dolce. "È per me un onore entrare a far parte della Dolce&Gabbana che rappresenta in maniera straordinaria l'eccellenza italiana nel mondo", afferma Cantino.