Dolce&Gabbana annuncia la nomina di Stefano Cantino a Co-CEO, al fianco di Alfonso Dolce, Presidente e Amministratore Delegato. Lo comunica il gruppo in una nota. Laureato in Scienze Politiche all'Università di Torino, Stefano Cantino entra a far parte di Dolce&Gabbana dopo aver maturato una solida esperienza professionale in aziende quali Prada, Louis Vuitton e Gucci, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità globale in vari ambiti tra cui quello commerciale, nella direzione comunicazione, marketing e corporate, fino a raggiungere incarichi di vertice, tra cui quello di Chief Executive Officer.