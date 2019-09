Milano, Corrado Passera lancia la nuova banca diretta "tutta online e digitale"

"Presentiamo il terzo pilastro di illimity", ha spiegato Passera, "quello che ci mancava e che ci eravamo impegnati a fare entro un anno. La cosa più lunga da fare era la banca diretta: costruire un'intera nuova banca non tradizionale che funzionasse senza luogo. Mi sento di dirvi che è effettivamente una cosa speciale, una forte novità. Nessuno in Europa ha tutte insieme le sue caratteristiche. E' una banca completa, che consente di fare tutto e poi veramente diretta".



"Il nostro grande vantaggio", ha aggiunto Panella, "è quello di nascere digitali, partendo da zero, senza vincoli con il passato e di mettere a disposizione dei clienti tutte le potenzialità della normativa PSD2, che è diventata obbligatoria". In meno di 12 mesi, con il lancio della banca diretta si è così completata la costruzione del Gruppo illimity, già pienamente operativo dallo scorso ottobre nelle sue altre due aree di business: credito alle pmi ad alto potenziale, incluse quelle con rating basso o senza rating e incluso il segmento delle pmi non-performing (Unlikely-To-Pay) e acquisto di Crediti Distressed Corporate (assistiti da garanzia e senza garanzia) gestiti attraverso la propria piattaforma Neprix, che opera anche per conto di terze parti.



Le due divisioni, nei primi mesi di attività, hanno già sviluppato 1,2 miliardi di euro di volumi di business. La banca registra un Cet1 ratio, al 30 giugno 2019, pari al 48%. L'obiettivo in termini di clientela, ha detto Passera, è di "qualche migliaio di clienti entro il 2019 e circa 200mila alla fine del piano d'impresa nel 2023". Per il lancio è previsto un investimento in marketing e pubblicità di 5-6 milioni nel primo anno. Il gruppo Illimity conta di raccogliere nei prossimi quattro anni fino a 2,5 miliardi di euro dal mercato retail attraverso la nuova banca diretta. "Dal retail contiamo di raccogliere tra i 2 e i 2,5 miliardi", ha sottolineato Passera, aggiungendo che "il piano prevede 7 miliardi di impieghi e investimenti entro il 2023: 1 miliardo sarà finanziato con equity", il resto arriverà dal mercato istituzionale ed dal retail.



llimitybank.com offre conti correnti, conti deposito, pagamenti, dai bonifici agli instant payments, carte di credito e di debito - sviluppate con Nexi e abilitate ai mobile payments grazie ad Apple Pay e Google Pay, e utilizzabili anche per gli acquisti online - , assicurazioni e prestiti personali. L'offerta, sviluppata anche "con altri primari partner continuerà a evolversi e ad arricchirsi nel tempo". Per entrare in banca, hanno spiegato Passere e Panella, basta accedere al sito o all'app senza recarsi fisicamente in filiale. Anche l'apertura del conto si effettua "in pochi minuti da qualunque dispositivo, da qualsiasi luogo e in ogni momento della giornata e diventa immediatamente operativo".



Per la partenza, fino al 15 novembre, illimitybank.com offrirà il conto nella versione "Plus" con canone azzerato che include carte di debito e credito con profilo personalizzabile, prelievi gratuiti sopra i 100 euro in Italia e all'estero, e i bonifici istantanei. Tra le altre cose, la nuova banca diretta offrirà conti deposito con tassi garantiti "molto competitivi per tutta la durata del rapporto: da 6 a 60 mesi con interessi lordi fino al 3,25% per i depositi a cinque anni". Illimitybank.com - che nasce non solo digitale ma anche interamente in cloud - metterà a disposizione sulla piattaforma il servizio di aggregazione dei conti che consente di visualizzare in un unico punto l'home banking di illimity, il saldo e i movimenti di tutti i conti correnti posseduti anche presso altri intermediari, "per avere una visione ordinata e completa delle proprie finanze".