McDonald's si allea con Ferrero e lancia il McCrunchy Bread, il nuovo pane e nutella

Oltre che a Milano l'anteprima è avvenuta anche a Roma, Napoli e Bari. Dopo "il primo assaggio" il nuovo panino sarà disponibile nei menù McDonald's a partire dal 12 febbraio e due giorni dopo, festa di San Valentino, sarà offerto a un prezzo speciale mentre a tutti coloro che si presenteranno in coppia in uno dei 600 punti vendita italiani tra le 15 e le 17 il panino sarà offerto in omaggio.

Il nuovo McCrunchy Bread con Nutella, spiega McDonald's, viene preparato al momento e servito caldo. Viene utilizzato un pane speciale, la cui scelta nasce proprio dall'esigenza di sposare nel modo migliore la cremosità di Nutella: da qui l'utilizzo di un pane particolarmente adatto per la tostatura, che ne esalta al meglio la croccantezza.

Secondo l'amministratore delegato di McDonald's Italia, Mario Federico, "il McCrunchy Bread con Nutella dimostra quanto siamo vicini ai nostri consumatori, ai quali proponiamo con questo progetto un prodotto molto amato, ma anche quanto siamo innovativi: da un lato un prodotto così semplice che è impossibile non conoscerlo, dall'altro la rivoluzione di trovarlo fuori casa".

L'amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia, Alessandro d'Este, ha precisato: "Pane e Nutella è uno degli abbinamenti più tipici delle colazioni e delle merende degli italiani. Qualcosa di semplice e per tutti. Qualcosa con cui siamo cresciuti e che ci ha accompagnato nella nostra vita. Con McDonald's abbiamo pensato a come rendere possibile a tutti coloro che amano questo semplice alimento di non dovervi rinunciare solo perché sono fuori casa. Un modo per rendere disponibile al maggior numero di persone la merenda che preferiscono".