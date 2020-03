Lavoro, il Coronavirus e la corsa allo smart working: cos'è e come funziona

Con le misure di contenimento sanitario del Covid-19 , il virus che sta mettendo in ginocchio l'Italia e l'economia mondiale, molte aziende hanno dovuto prendere decisioni drastiche, chiudere per quanto possibile gli uffici e chiedere ai propri dipendenti di lavorare da casa. Una modalità per certi versi simile, ma non del tutto uguale, allo smart working , introdotto nel nostro paese da la legge 81 del 2017. Arianna Visentini , amministratore delegato e presidente di Variazioni Srl, spiega: "Prima dell'emergenza Coronavirus erano circa 580mila le persone che lo adottavano, dalle ultime stime sappiamo che potenzialmente, nel nostro Paese potrebbe riguardare 8 milioni di lavoratori. "

Corriamo però, un pericolo. Continua Visentini: "Quello che vediamo attualmente è un piano B. Lo smart working va pensato, progettato. Il rischio è che chi lo sperimenta in queste condizioni forzose non riesca ad apprezzarne i vantaggi che sono tantissimi e per tutti. In media i lavoratori risparmiano 90 minuti di viaggio e 60 chilometri al giorno, circa 25 euro di baby sitter o doposcuola, Le persone sono più produttive e la qualità del lavoro migliora. Le aziende possono razionalizzare gli spazi. L'ambiente è il terzo beneficiario: possiamo abbattere le emissioni di Co2 in maniera importante".

In Italia dobbiamo fare i conti però, con un pregiudizio duro a morire, Prosegue Visentini: "Le nostre realtà organizzative sono molto ancorate alla presenza fisica e ci siamo adagiati sul paradosso per cui la presenza in ufficio, il timbrare il cartellino, garantisca i risultati. Siamo da sempre in coda nelle classifiche di produttività. Il lavoro agile invece, ci impone di avere dei sistemi di misurazione della performance, le persone devono imparare a lavorare in maniera autonoma".

Le aziende che non hanno mai pensato di adottare lo smart working ma che in questo momento di paralisi nazionale sono costrette a fare i conti con questo tema, possono sfruttare l'occasione come test: "Possono approfittare di una normativa agevolata e semplificata, dice ancora Visentini. Fino al 31 di luglio possono usare le semplificazioni introdotte con il decreto del 2 marzo, e caricare delle autocertificazioni, quindi meno burocrazia e tecnologie minime. Il consiglio è di spiegare bene alle persone come lavorare a distanza, di fare formazione, senza dare nulla per scontato. L'autonomia può disorientare i lavoratori. Non dobbiamo scambiare questo periodo per il vero smart working che di solito rappresenta 3 o 4 giornate al mese".

