Coca Cola si compra le acque Lurisia, prezzo concordato in 88 milioni

La Coca Cola, attraverso la consociata Coca-Cola HBC Italia, ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione di Lurisia, storica azienda di acque minerali e bibite attualmente controllata congiuntamente dal fondo d'investimento privato Idea Taste of Italy, dalla famiglia Invernizzi e da Eataly Distribuzione. Il prezzo della cessione è stato concordato in 88 milioni di euro, soggetto ad aggiustamento prezzo come da prassi di mercato.