Torna il Salone del Risparmio e fa il punto su liquidità, sostenibilità e innovazione

sito-ufficiale

Un’edizione speciale, ibrida e al passo coi tempi, per rispondere alle nuove esigenze dell’industria del risparmio gestito all’indomani della pandemia, con l’obiettivo comune di ripartire: liquidità, sostenibilità e innovazione saranno i temi centrali delle conferenze organizzate da Assogestioni per il Salone del Risparmio 2021. L’appuntamento, intitolato “Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi”, è in programma dal 15 al 17 settembre, sia in presenza al MiCo di Milano, che online su FR|Vision.