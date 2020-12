4 Principia Rerum porta dal Canada all'Artigiano in Fiera l'aronia

4 Principia Rerum è un’azienda agricola a gestione familiare nata nel 2014 a Lucinico, in provincia di Gorizia, con una particolare ambizione: introdurre in Italia la coltivazione dell’Aronia Melanocarpa, una pianta di origine canadese che nelle sue bacche racchiude straordinarie proprietà naturali. All'Artigiano in Fiera live presenta la sua linea di succhi e di cosmetici realizzati proprio partendo dall'aronia.