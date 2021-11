Artigiano in Fiera 2021, le aree tematiche e un evento speciale

Si confermano tre le aree tematiche di Artigiano in fiera. Occhi dunque su "La Tua Casa" , vetrina per le imprese artigiane specializzate nell'arredamento e nella valorizzazione degli spazi su misura; su "Moda & Design" , area dedicata al fashion e al design di alto livello con creazioni sartoriali, gioiellerie artigianali e start up innovative; e su "Il Salone della Creatività" , spazio dedicato agli hobbisti e alle arti creative e manuali tra decoupage e patchwork.

Un evento speciale - All'interno di Artigiano in fiera arriva anche un evento unico e speciale: il Milano Whisky Festival diventa Milano Whisky Festival...Rum & Brown Spirits. Oltre alle tradizionali distillerie scozzesi, gli appassionati di spirits trovano esposti, e soprattutto pronti per essere degustati o acquistati, whisky e rum da tutto il mondo. Inoltre sono previsti Masterclass e seminari con percorsi guidati per approfondire o iniziare ad assaporare la storia e i gusti di meravigliosi distillati. L’appuntamento è in programma sabato 4 dicembre, dalle 14.00 alle 23.00, domenica 5 dicembre dalle 13.00 alle 21.00, lunedì 6 dicembre dalle 13.00 alle 20.00. Per accedere all'evento è necessario acquistare il biglietto di ingresso al Milano Whisky Festival, online sul sito whiskyfestival.it, registrarsi su artigianoinfiera.it per l'accesso ai padiglioni ed essere in possesso del Green pass.

Spazio anche ai più piccoli - Artigiano in fiera è anche a misura di bambino. E' prevista, infatti, un'area bambini a cura di Leolandia con tanti servizi dedicati ai piccoli visitatori della fiera e alle loro famiglie. “Leolandia in Fiera” sarà animata da tanti show e servizi, dove i più piccoli potranno divertirsi in assoluta sicurezza dalle 12.00 alle 18.00 nella magica atmosfera del parco più amato d’Italia. Sono previste anche due aree gioco per i bimbi 0-7 anni, spettacoli, baby-dance e la possibilità di "timbrare" la letterina di Natale.