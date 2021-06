Sostegni bis: verso lo stop alla prima rata Imu con sfratti bloccati

ansa

Si va verso lo stop della prima rata Imu per i proprietari di immobili colpiti da uno sfratto rimasto però bloccato dalla pandemia. L'orientamento del governo sarebbe favorevole a un intervento in questo senso nella conversione del decreto Sostegni bis. In commissione Bilancio alla Camera ci sono diversi emendamenti sul tema e si va verso una convergenza sulla cancellazione della prima rata (50 milioni di costa) con un rimborso per chi ha già pagato.