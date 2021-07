Sostegni bis, con gli sfratti bloccati stop dell'Imu per tutto il 2021

ansa

E' in arrivo lo stop dell'Imu per tutto il 2021 per i proprietari di immobili oggetto di sfratto bloccato dall'inizio della pandemia. Nel pacchetto di emendamenti riformulati al decreto Sostegni bis, che andranno al voto da martedì, compare un fondo da 115 milioni di euro per ristorare i Comuni dei mancati incassi. La proposta riformulata cancella entrambe le rate dell'Imu e prevede il rimborso di quella già pagata alla scadenza del 16 giugno.