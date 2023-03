Société Générale lancia un'obbligazione a tasso fisso al 10% per due anni e poi variabile

Il 2022 è stata un'eccezione. L'anno scorso, infatti, hanno fatto registrare performance negative azioni ma anche obbligazioni che, negli scorsi dodici mesi, hanno perso il ruolo di stabilizzatore dei portafogli. La correlazione positiva, però, potrebbe essere arrivata al capolinea. Molti analisti, infatti, si attendono una normalizzazione dei tassi che permetterebbe di guardare anche a scadenze più lontane per chi cerca rendimento negli investimenti in bond.

STRETTA MONETARIA E INFLAZIONE

L'inflazione a febbraio è scesa, ma meno delle attese. È innegabile, tuttavia, che la corsa dei prezzi abbia rallentato il ritmo. Questo significa che le banche centrali potrebbero iniziare a limitare il rialzo dei tassi. La Bce ha precisato che proseguirà con la stretta anche dopo marzo, ma occorrerà evitare di far finire l'economia in recessione. Più probabile che l'inflazione comincerà a calare proprio per una riduzione della domanda. In questo contesto torna utile puntare su titoli a lunga scadenza.

LA NUOVA OBBLIGAZIONE DI SOCIETE GENERALE

In quest'ottica la nuova obbligazione emessa da Societe Generale (ISIN XS2558195694) può risultare interessante per gli investitori. Nei primi due anni il prodotto pagherà cedole fisse e tra il terzo e il decimo anno il provento incassato dai detentori dell'obbligazione sarà variabile. La struttura duale prevede che dal termine del primo anno (22/02/2024) e del secondo anno (22/02/2025) il prodotto distribuirà una cedola del 10% lordo mentre a partire del terzo anno, ossia dal 22/02/2026 e fino al 22/02/2033, le cedole saranno legate a 3 volte l'andamento del differenziale tra il tasso di interesse swap in euro per la scadenza trentennale e quello a cinque anni.

GLI INDICATORI DA CONSIDERARE

Per capire meglio il meccanismo che regola la remunerazione a tasso variabile, spieghiamo cosa rappresentano questi indicatori. Il tasso di interesse swap in euro a 30 anni è utilizzato per valutare i livelli dei tassi a lungo termine. Il tasso swap in euro per la scadenza a 5 anni, invece, serve a valutare i livelli dei tassi nel medio termine. Dalla differenza tra il tasso a 30 anni e quello a 5 anni risulta quello che viene comunemente definito il differenziale del “costo del denaro” tra orizzonti di lungo e medio termine. Guardando all'obbligazione di Societe Generale, il tasso variabile è pari tre volte la differenza tra lo swap a 30 e 5 anni, con un valore minimo pari allo 0%.

LA REDDITIVITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

Il rendimento è variabile, quindi non è possibile da definire con un valore esatto nel momento della sottoscrizione. Ma è possibile fare delle ipotesi su scenari differenti. Iniziamo da quello favorevole: dopo i primi due anni, con rendimento fisso al 10%, differenziali di tassi crescenti permettono al tasso variabile (pari al triplo del differenziale tra lo swap a 30 anni e quello a 5 anni) di registrare un andamento crescente che alla fine del periodo in questione lo porterebbe a quota 5%. In questo caso, l'investimento avrebbe un rendimento annualizzato superiore ai 5 punti percentuali. Un acquisto dell'obbligazione sotto la pari fornisce un ulteriore extra rendimento per l'investitore.

GLI SCENARI POSSIBILI

C'è poi uno scenario intermedio che prevede, dopo il 10% dei primi due anni, il rendimento annuo del bond per la parte variabile al 2%. In questo caso, il rendimento annualizzato è stimato di poco sotto il 4% annuo. Prendiamo, infine, in esame lo scenario sfavorevole. In questo caso si ipotizza che lo spread si confermi ai livelli odierni, quindi in territorio negativo, tra tre anni e fino alla scadenza dell'obbligazione (in totale 10 anni). In presenza di uno spread 30-5 anni in negativo, l'obbligazione negli otto anni di tassi variabili (dopo i primi due al 10%) renderebbe zero, portando il rendimento complessivo annualizzato, tenendo conto dei primi due anni a tasso fisso, di poco sopra il 2%.

I VANTAGGI

Nel valutare la sottoscrizione dell'obbligazione di SG, bisogna tenere conto dei primi due anni che garantiscono un rendimento a tasso fisso del 10%, con il capitale protetto al 100%. Sicuramente si tratta di una possibilità di investimento interessante, soprattutto in questi mesi in cui la volatilità resta ancora elevata sul mercato. Quello che succederà dopo, dal 2026, non è possibile prevederlo con certezza. Oggi lo spread (differenziale) tra gli swap a 30 e 5 anni viaggia in territorio negativo, resta improbabile a nostro avviso che resti in questa situazione anche nei prossimi anni. Molto dipenderà dalle banche centrali e dal percorso di normalizzazione del costo del denaro. Dal 2024 è verosimile credere che la Bce possa allentare la stretta anti-inflazione. Con effetti positivi sul differenziale dei tassi analizzati per stimare il rendimento dell'obbligazione di Societe Generale.

Contenuto a cura di Financialounge.com