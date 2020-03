Smart learning, l’International Flex MBA del MIP Politecnico di Milano nella top10 mondiale dei master online del Financial Times

L’ International Flex MBA della School of Management del Politecnico di Milano è l’unico programma italiano presente nella top10 dei migliori master fruibili in distance learning. Lo scrive il Financial Times, che ha reso pubblica l’FT Online MBA 2020 Ranking, vale a dire la classifica dei migliori Master in Business Administration fruibili a distanza. Oltre a comparire nella top10 globale, l’international Flex MBA conquista anche il quarto posto in Europa.

“Accedere da remoto alla didattica è un approccio innovativo, flessibile e inclusivo - commenta Federico Frattini, Dean del MIP - La nostra offerta formativa infatti è in gran parte fruibile in modalità smart learning”.

L’International Flex MBA ha ottenuto ottime valutazioni per via dell'altissima qualità dell’interazione online tra i colleghi di corso, la faculty e lo staff della Scuola grazie alla piattaforma progettata ad hoc per questo tipo di master, per la capacità di incidere sulle retribuzioni dei partecipanti (che in media aumentano del 40% a tre anni dal diploma) e sulla loro progressione di carriera, per l’ottimo rapporto costi-benefici, per l’alta percentuale di donne (47%) e di profili internazionali (65%) nel Board della Scuola e per le politiche di Corporate Social Responsability.

Il master - Erogato grazie a una specifica piattaforma sviluppata in partnership con Microsoft, l’International Flex MBA è la versione full English del Flex MBA, il primo MBA in smart learning lanciato in Italia nel 2014 e divenuto il maggior successo della Scuola, con quasi 500 studenti che hanno frequentato le due aule, italiana e internazionale, fino a oggi.

Selezionato nel 2016 tra i più innovativi MBA al mondo da AMBA (Association of MBAs), il Flex MBA ha ottenuto per primo in Italia nel 2017 l’accreditamento EOOCS dell’EFMD, che certifica la qualità dei programmi online e lo scorso anno si è piazzato settimo al mondo nel QS Distance/Online MBA Rankings 2019.



Anche gli oltre cento docenti che di norma tengono lezione nelle aule dalle quali poi vengono messi online i contenuti hanno disponibile la strumentazione per fare tutto da casa. “Il digitale permette di tenere e seguire lezioni con la stessa efficacia e lo stesso livello di interazione di quando si è nella medesima aula - conclude Frattini - il Paese dovrebbe attrezzarsi affinché la didattica a distanza diventi parte del nostro quotidiano, non soltanto un piano B durante le emergenze”.