Sindacati contro la manovra: "E' carente su sviluppo e lavoro"

Critiche alla manovra economica da parte di Cgil, Cisl e Uil anche se, sostengono, "rappresenta una prima inversione di tendenza rispetto all'austerity". Per i sindacati, la manovra mostra però "elementi di inadeguatezza ed è carente di una visione del Paese". Nel mirino il reddito di cittadinanza che non crea lavoro, il condono e la flat tax, giudicati iniqui e sbagliati, la mancanza di risorse per gli investimenti e i nuovi tagli in vista.