Shutdown Usa, democratici e repubblicani cercano accordo

Negli Usa per evitare lo shutdown del governo federale repubblicani e democratici potrebbero essere vicini a un accordo.

Il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, ha lasciato intendere che il suo partito potrebbe appoggiare la legge di finanziamento a breve termine proposta nel weekend dallo speaker repubblicano Mike Johnson, quando il provvedimento approderà martedì al voto dell'aula. "In questo momento stiamo attentamente valutando la proposta", ha scritto Jeffries in una lettera inviata ai deputati Dem. Si tratta di un netto cambio di toni rispetto alla chiusura totale per le proposte repubblicane, espressa una settimana fa.