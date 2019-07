S&P: Italia a "rischio Grecia" se la Manovra non sarà ortodossa

Pur non essendoci per l'Italia "uno scenario da crisi del debito pubblico, con soluzioni non ortodosse come l'introduzione di una valuta parallela o di misure di bilancio senza copertura, per eludere i vincoli stabiliti dai trattati Ue, l'adesione dell'Italia all'area Euro potrebbe essere messa in discussione". Non solo, avverte Standard and Poor's: "potrebbe verificarsi una nuova crisi di fiducia come quella avvenuta in Grecia nel giugno 2015".