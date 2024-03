Salone del Risparmio 2024, “Alla ricerca di nuovi equilibri: investire negli scenari globali”

Il tema portante di queste edizione, che si articolerà in sette percorsi per un totale di 120 conferenze, vuole riflettere il contesto attuale, caratterizzato da sfide senza precedenti che richiedono un ritorno ai principi fondamentali dell'industria. In un ambiente ad alto tasso di cambiamento, infatti i portafogli si confrontano con variabili macroeconomiche, sociali e geopolitiche in continua evoluzione. La focalizzazione principale è sull'importanza di stabilire nuovi equilibri strategici, tenendo conto delle rapide evoluzioni delle dinamiche globali. Questi scenari non si limitano però solamente a considerazioni geografiche: si estendono anche a questioni cruciali come il ritorno dei tassi d’interesse e la competizione dei titoli di Stato, l'impatto della sostenibilità e dei cambiamenti climatici, l'accelerazione della digitalizzazione dei servizi finanziari e l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ma anche le dinamiche demografiche e migratorie, le tensioni belliche, il sostegno alle economie reali, l'importanza dell'educazione finanziaria e la gestione della previdenza complementare.

"L'obiettivo primario - spiega Jean-Luc Gatti, direttore comunicazione di Assogestioni - è fornire ai professionisti del settore le risorse e gli strumenti necessari per navigare in un panorama finanziario sempre più complesso, supportando allo stesso tempo i risparmiatori nell'assunzione di decisioni informate e consapevoli”.

Regolamentazione e cultura del risparmio Inoltre, l’evento offre l’occasione per affrontare, anche con il supporto della prospettiva associativa, la questione della regolamentazione dell'intera industria finanziaria, elemento fondamentale per garantire un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti. Infine, grande spazio alla dimensione formativa ed educativa dell’evento, diretta non solo ai professionisti del settore, ma anche a risparmiatori e studenti.

Salone del Risparmio 9-11 aprile, Allianz MiCo Milano

Il programma della 14esima edizione