Saldi estivi 2024: il calendario regione per regione

Tra conti, previsioni di spesa, manuali antitruffa, riparte il rituale dei saldi estivi, sabato 6 luglio al via praticamente in tutta Italia, a eccezione del Trentino Alto Adige. Un appuntamento che rimane sempre il preferito per fare shopping nel cuore degli italiani. La spesa sembrerebbe un po' in calo ma si sa, non si resiste al pantalone adocchiato a inizio stagione o allo sfizio della camicia in più, ma che ora costa di meno. Secondo Confesercenti oltre un consumatore su due - il 55%, ma era il 61% nel 2023 - ha intenzione di acquistare almeno un capo o un prodotto di moda, per un giro d'affari complessivo che è stimato in oltre 3,5 miliardi di euro.