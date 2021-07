Saldi al via in quasi tutta Italia: scommessa da 2,6 miliardi di euro

ansa

Via ai saldi in quasi tutte le Regioni italiane (fanno eccezione Puglia e Basilicata), con la categoria del commercio che scommette su una stagione da 2,6 miliardi di euro. Secondo Confcommercio la spesa media familiare sarà di 171 euro e di 74 a persona, in una tappa fondamentale per la ripresa della categoria, fortemente penalizzata dall'emergenza Covid e dai lunghi periodi di lockdown.