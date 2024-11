Risiko bancario, Goldman Sachs sale in Intesa Sanpaolo e UniCredit

AUMENTA QUOTA POTENZIALE IN UNICREDIT

Come scrive anche Il Sole 24 Ore, emerge che la banca d’affari Usa aveva dichiarato una quota potenziale del 5,61% in UniCredit lo scorso 8 novembre, di cui il 4,59% in strumenti finanziari diversi delle azioni. Dell’attuale quota, l’1,51% è composto da azioni con diritto di voto, tra cui lo 0,19% in titoli presi a prestito. Sono contratti future il 5,02% e lo 0,32% sono opzioni.