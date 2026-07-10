Riello Investimenti Sgr investe in Vinhood

Capire le persone attraverso i loro gusti per aiutarle a scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e al proprio stile di vita. È la mission di Vinhood, startup italiana che ha sviluppato una piattaforma in grado di trasformare le preferenze dei consumatori in uno strumento strategico per aziende e retailer, supportando lo sviluppo di nuovi prodotti, la personalizzazione dell'esperienza d'acquisto e l'innovazione basata sulle preferenze reali. A confermare il potenziale della società arriva ora un round di investimento da 3 milioni di euro guidato da Linfa, il fondo di impact investing dedicato all'AgrifoodTech e gestito da Riello Investimenti SGR.
INVESTIMENTO PER CRESCERE
L'operazione consentirà di rafforzare ulteriormente la piattaforma e ampliarne le applicazioni a nuove categorie di prodotto e mercati. Tramite questo investimento, Linfa conferma la propria strategia a sostegno di realtà innovative che operano all'intersezione tra tecnologia e trasformazione della filiera agroalimentare, contribuendo allo sviluppo di strumenti in grado di rendere più efficaci e sostenibili i processi di innovazione nel settore food.
LA PIATTAFORMA VINHOOD
L’esperienza Vinhood parte da un’intuizione semplice: come oggi le persone vengono comprese attraverso dati anagrafici e comportamentali, domani lo saranno anche attraverso il loro profilo di gusto. La piattaforma è attiva in oltre 45 Paesi e si fonda su tre asset proprietari. Il primo è una base di conoscenza del gusto con oltre 3 milioni di profili. Il secondo è una metodologia che combina scienza sensoriale e intelligenza artificiale per interpretare le preferenze dei consumatori. Il terzo è un sistema di attivazione che accompagna le persone nei momenti di scoperta, scelta e consumo, trasformando ogni momento di scelta in un'opportunità di creare valore per le persone e conoscenza per le aziende
LEGAME TRA PERSONE, PRODOTTI E AZIENDE
“Vinhood crea un collegamento continuo tra persone, prodotti e aziende. Conoscere meglio il gusto significa anche rendere l'innovazione più efficace, mirata e responsabile: aiuta le aziende a sviluppare prodotti più coerenti con le esigenze reali delle persone, anche legate alla salute e a specifiche esigenze alimentari, e a minimizzare il rischio di errori di prodotto e dispersione di risorse” ha commentato Marco Fregonese, CEO di Vinhood. “Il supporto del team del fondo Linfa e del network di Riello Investimenti SGR ci consentirà di ampliare la presenza internazionale, rafforzare ulteriormente la piattaforma e consolidare il ruolo di Vinhood come riferimento per i consumatori e partner strategico per le aziende che innovano" ha aggiunto.
IL GUSTO DEL CONSUMATORE AL CENTRO
"L'innovazione nel settore agroalimentare non passa soltanto da nuovi ingredienti o nuovi processi produttivi, ma anche dalla capacità di comprendere in modo sempre più preciso i consumatori. Vinhood ha sviluppato una piattaforma che unisce intelligenza artificiale, scienza sensoriale e dati proprietari, creando uno strumento innovativo per supportare aziende e retailer nell’innovazione e nelle decisioni strategiche. Con questo investimento confermiamo il nostro impegno a sostegno di realtà tecnologiche capaci di generare valore concreto per l'intera filiera agrifood" ha dichiarato Mauro Odorico, Partner del fondo Linfa.