Riello Investimenti Sgr investe in Vinhood

LEGAME TRA PERSONE, PRODOTTI E AZIENDE

“Vinhood crea un collegamento continuo tra persone, prodotti e aziende. Conoscere meglio il gusto significa anche rendere l'innovazione più efficace, mirata e responsabile: aiuta le aziende a sviluppare prodotti più coerenti con le esigenze reali delle persone, anche legate alla salute e a specifiche esigenze alimentari, e a minimizzare il rischio di errori di prodotto e dispersione di risorse” ha commentato Marco Fregonese, CEO di Vinhood. “Il supporto del team del fondo Linfa e del network di Riello Investimenti SGR ci consentirà di ampliare la presenza internazionale, rafforzare ulteriormente la piattaforma e consolidare il ruolo di Vinhood come riferimento per i consumatori e partner strategico per le aziende che innovano" ha aggiunto.